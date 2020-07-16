Коронавирус в Красноярске, новости на 16 июля 2020: в крае за сутки умерли 16 человек

16 Июль 2020 2020-07-16T11:14:07+03:00

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В Красноярском крае увеличилось количество умерших от коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе умерло 16 человек. За все время с начала эпидемии умер 251 человек.

Количество зараженных также увеличилось: 131 заболевший за сутки (всего 11 020 подтвержденных случаев COVID-19), под медицинское наблюдение поступили 223 человека за сутки. Сняли с наблюдения 161 человека. Таким образом под наблюдением медиков сейчас 2 083 человека.

Темп прироста заболеваемости 1,2 процента по отношению к предыдущим суткам. К счастью, количество выздоровевших тоже растет - 7 710 (+ 303 за сутки). 9 753 лабораторных анализа выплнили специалисты за минувшие сутки, всего в регионе более полумиллиона человек сдали тесты на коронавирус.

Телефон круглосуточной горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (800) 100-56-53

ИСТОЧНИК KP.RU