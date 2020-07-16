2020-07-16T04:25:17+03:00
Общество

Зимой отключил отопление. Хозяин общежития в Красноярске вынуждает людей съехать

Жильцы обратились в СК
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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СК проводит проверкуСК проводит проверкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Хозяин общежития на Новосибирской, 58, по мнению жильцов, делает все, чтобы люди оставили помещения: в зимний период, например, отключил отопление, перекрыл вход к местам общего пользования, разобрал крышу... И

это в то время, как в общаге живут два инвалида и маленькие дети. Зачем ему это? Причина, считают жильцы, в здании, конечно. Оно было незаконно акционировано и передано в руки нового владельца, которому люди, живущие в в нем, - что кость в горле. Жильцы обратились к главе СК края Андрею Потапову и к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой защитит их от произвола собственник

- Он отключал в зимний период отопление, в настоящее время разобрал крышу, пол, и закрыл людям доступ к местам общего пользования, - сообщает СК

Следствие проводит проверку информации, в ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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