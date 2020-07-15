2020-07-15T14:37:40+03:00
Общество

Десять населенных пунктов Эвенкии включили в Арктическую зону

Предполагается, что это существенно улучшит жизнь северян
Ольга КОСТИНА
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Часть Эвенкии стала Арктической зонойЧасть Эвенкии стала Арктической зонойФото: Мария ЛЕНЦ
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В мае был подписан указ о вхождении Севера Красноярского края в состав Арктической зоны России. В этот список попали Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный и Туруханский районы. Помимо них в список попали территории еще 8 территорий от Мурманской области до островов Северного Ледовитого океана.

И вот сейчас вошла еще и часть Эвенкии: поселок Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Суринда. Ведь большинство из них расположены за Северным полярным кругом в зоне вечной мерзлоты.

Предполагается, что позволит облегчить нагрузку на малый и средний бизнес, работающий на территории Арктики. На этих территориях установлен минимальный порог инвестиций для получения налоговых преференций в один миллион рублей.

В недрах Эвенкии сосредоточен «золотой» запас России - крупные месторождения графита, угля, нефти и газа. Мощности месторождений полезных ископаемых огромны, и промышленное их освоение только начинается. Более 70 процентов территории занимают леса. На территории Эвенкии располагаются природные заповедники и заказники «Тунгусский», «Путоранский» и «Центральносибирский», «Суломайские Столбы», в районе озера Виви установлена стела, отмечающая географический центр страны.

- Наш безусловный приоритет – повышение благосостояния северян, - уверяет губернатор края Александр Усс. - Преференциальная модель развития Арктической зоны применительно к Эвенкийскому муниципальному району вдохнет новую жизнь в этот край, позволит привлечь бизнес к перспективным проектам – не только сырьевым.

В краевом правительстве напомнили, что на региональном уровне разработана и утверждена Стратегия развития северных и арктических территорий и поддержки коренных малочисленных народов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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