Городская администрация запретила проводить красноярскому школьнику митинг против онлайн-обучения
Красноярскому школьнику Александру Разину в ответ на уведомление о планируемом митинге против дистанционного обучения пришел отказ из городской администрации. Об этом сообщают наши коллеги из Новостей ТВК. Чиновники пояснили, что митинг не может быть одобрен из-за указа губернатора о запрете массовых мероприятий.
Напомним, Александр хотел вечером 23 июля собрать в сквере Космонавтов всех недовольных организацией онлайн-обучения в школах края. Естественно, с соблюдением всех норм самоизоляции. Он уверен, что в онлайн-образовании нет смысла, поскольку все списывают с интернета.
На своей странице в соцсети он обрушился на власти региона с критикой, что родителям приходится самостоятельно покупать детям компьютеры и обеспечивать расходы на Интернет для продолжения обучения.
Напомним, школы и вузы Красноярского края перешли на дистанционное обучение с 17 марта. В этом режиме был завершен учебный год. Многие родители жаловались, что дети часами сидят за уроками, а задания учителя присылают хаотично. Хотя это вопросы уже к руководству конкретных школ. Поскольку в краевом министерстве и управлении образования неоднократно призывали не сильно загружать детей.
ИСТОЧНИК KP.RU