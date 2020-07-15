Городская администрация запретила проводить красноярскому школьнику митинг против онлайн-обучения

15 Июль 2020 2020-07-15T05:52:50+03:00

Пока действует запрет массовых мероприятий ни о каком митинге не может идти речи

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Красноярскому школьнику Александру Разину в ответ на уведомление о планируемом митинге против дистанционного обучения пришел отказ из городской администрации. Об этом сообщают наши коллеги из Новостей ТВК. Чиновники пояснили, что митинг не может быть одобрен из-за указа губернатора о запрете массовых мероприятий.

Напомним, Александр хотел вечером 23 июля собрать в сквере Космонавтов всех недовольных организацией онлайн-обучения в школах края. Естественно, с соблюдением всех норм самоизоляции. Он уверен, что в онлайн-образовании нет смысла, поскольку все списывают с интернета.

На своей странице в соцсети он обрушился на власти региона с критикой, что родителям приходится самостоятельно покупать детям компьютеры и обеспечивать расходы на Интернет для продолжения обучения.

Напомним, школы и вузы Красноярского края перешли на дистанционное обучение с 17 марта. В этом режиме был завершен учебный год. Многие родители жаловались, что дети часами сидят за уроками, а задания учителя присылают хаотично. Хотя это вопросы уже к руководству конкретных школ. Поскольку в краевом министерстве и управлении образования неоднократно призывали не сильно загружать детей.

ИСТОЧНИК KP.RU