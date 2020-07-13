В Красноярске снижается активность клещей

13 Июль 2020 2020-07-13T03:32:59+03:00

Всего в крае с начала сезона пострадали 14 951 человек

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В Красноярском крае снижается активность природного очага клещевого энцефалита. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Специалисты каждую неделю проводят мониторинг случаев нападения и заболевания инфекциями, передающимися иксодовыми клещами. Так, в период с 3 по 9 июля в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клеща обратились 287 человек (в том числе 42 ребенка). Это в 1,8 раз ниже уровня обращаемости на предыдущей неделе. С начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 14 951 случай присасывания клещей, в том числе 3 343 среди детей.

Что касается Красноярска, то за неделю к медикам обратились 70 человек, в том числе 12 детей. А всего с начала сезона – 4 509 случаев, в том числе 979 среди детей. На контрольных пунктах наблюдений в национальном парке «Столбы» и в районе станции Снежница клещи не обнаружены.

Специалисты лаборатории краевого Центра гигиены и эпидемиологии с начала сезона исследовали 10 742 клеща. Несмотря на низкую активность клещей, не исключаются случаи присасывания при сборе грибов, дикорастущих ягод.

ИСТОЧНИК KP.RU