Генпрокуратура назвала лавину причиной гибели группы Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T14:27:29+03:00

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Генеральная прокуратура объявила причину смерти туристов на перевале Дятлова 2 февраля 1959 года. Проверка, проведенная специалистами ведомства, показала: люди погибли из-за схода лавины, сообщает сайт kp.ru.

Напомним, почти 60 лет назад студенты Уральского политехнического отправились в сложный поход на север Свердловской области. Обратно не вернулись: участники погибли при странных обстоятельствах. С тех пор загадку перевала Дятлова пытались разгадать многие. (О том, какие были варианты, можно узнать здесь – это спецпроект «Комсомольской правды» Перевал Дятлова: что случилось на самом деле).

На пресс-конференции в «КП» основные версии рассмотрел наш эксперт - юрист Андрей Курьяков:

- туристов погубил не ураган. Эту версию не подтверждают микроклиматологи;

- землетрясения тоже не было. Сейсмическая активность в том районе не выявлена;

- с помощью предоставленных «Комсомольской правдой» сведений опровергнута и версия убийства членов группы их товарищем Семеном Золотаревым.

И вот вывод: полное подтверждение нашла ВЕРСИЯ С ЛАВИНОЙ. Впрочем, причиной гибели студентов оказалась не только она.

Дальше цитируем эксперта:

- 1 февраля группа попыталась взойти на гору Холатчахль, но безуспешно. Тогда соорудили тайник, оставили там вещи и пошли на перевал налегке. На восточном склоне зашли под снежный козырек, нашли ветровую тень, поставили палатку.

- Люди даже не подозревали, их лагерь стоит в 50 метрах под снежным козырьком. Предполагали, что это особенности рельефа местности. Впрочем, Золотарев предвидел опасность.

- Началась лавина. Скорее всего, Золотарев предупредил об этом остальных. Но сходом снега уже положило заднюю часть палатки. И выбраться можно было только быстро разрезав ее. Так они и сделали.

- Позже выяснилось: пропал большой фрагмент палатки. По данным экспертов, выбежав наружу, туристы старались тащить ее за собой. Потом отошли метров на 50 к каменной гряде. А поскольку ночь стояла безлунная, видимость была 6-11 метров. Они были слишком далеко, поэтому палатку уже не заметили.

-После группа спустилась еще ниже – к кедру. И вдруг из-за лавины началось резкое ухудшение погоды. Сильный ветер – 20 метров в секунду, с порывами до 35. Двигаться в таких условиях невозможно. К тому же похолодало. Люди разожгли костер, полтора часа он горел, но это не помогло. Двое погибли прямо у огня. Тогда решили разделиться: одни поползли по своим следам к палатке, чтобы найти ее, спасти всю группу. Но, увы… Минус 40-45 градусов, шквалистый ветер. Туристы замерзли. Героически боролись за себя и друзей, однако шансов выбраться из ледяного ада не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789926" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU