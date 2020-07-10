2020-07-10T11:51:50+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, новости на 10 июля 2020: за сутки погибли 17 человек

Рассказываем о последних новостях о коронавирусе в Красноярске на 10 июля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Количество умерших вырослоКоличество умерших вырослоФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба за минувшие сутки, количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае перевалило за 10 тысяч человек. В данный момент насчитывается 10 235 инфицированных COVID-19 (+129 случаев за сутки). Среди лидеров по заболеваемости по прежнему краевой центр - в Красноярске подтверждено 109 случаев коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных в Красноярске - 6 678.

За все время пандемии выздоровели 6 315 (+265 за сутки). К сожалению, количество погибших также возросло - 212 человек умерли (+17 за сутки). Медики наблюдают за состоянием 1 948 пациентов (+217 новых за сутки). Окончательно снято с наблюдения 180 человек за сутки.

Эпидемиологи фиксируют суточный темп прироста на отметке 1,3 процента. Она неизменна на протяжении нескольких последних дней. Почти полмиллиона человек сдали тесты на коронавирус. За все время проведено тестов в крае – 460 594, из них за последние сутки – 9 811.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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