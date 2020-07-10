Экс-прокурор стал руководителем департамента общественной безопасности

10 Июль 2020 2020-07-10T05:23:02+03:00

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Алексей Шувалов, экс-прокурор с 18-летним стажем, стал заместителем главы Красноярска и руководителем департамента общественной безопасности Должность двойная. Ранее более года кресло занимал Андрей Коротков, который уволен по собственному желанию.

На текущей неделе это не первое назначение. В администрации Красноярска новые руководители департамента градостроительства, главного управления молодежной политики и туризма, глава Свердловского района. Пока - в статусе исполняющих обязанности.

Что касается нового назначенца, Шувалову 42 года. Он - выпускник Красноярского государственного университета по специальности «Юриспруденция». Окончил вуз в 1999-м. Уже через год начал карьеру прокурора - более 18 лет отработал на разных должностях в прокуратуре. Два предыдущих года был сотрудником государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - сначала замдиректора департамента сопровождения уголовного судопроизводства, затем вырос до директора.

ИСТОЧНИК KP.RU