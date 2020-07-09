Организаторы подпольных казино заработали на красноярцах 83 миллиона рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T11:33:03+03:00

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Целую группу организаторов подпольных казино задержали в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Вот версия следствия: с марта 2018 по май 2020 года четырнадцать жителей края от 27 до 35 лет открыли в Железногорске и Красноярске сеть подпольных казино, действовали также и в интернете. В итоге заработали на красноярцах и не только 83 миллиона рублей.

В конце концов, их вычислили следователи. Было возбуждено дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». 12 из 14 участников группы задержали. Двоих еще разыскивают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789570" frameborder="0"></iframe> Организаторы подпольных казино задержаны в Красноярском крае..Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю.! другой источник

- В ходе обысков и осмотров мест происшествия изъяли два автомобиля BMW и AUDI, несколько единиц травматического оружия и боеприпасы, 20 мобильных телефонов, ноутбуки, флэш-накопители, сим-карты, деньги – больше миллиона рублей, - комментируют следователи. – Кроме того, обнаружены 28 игровых автоматов, два стола и другие предметы для игры в покер.

Подозреваемые уже дают показания. Следствие будет просить суд об их аресте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789569" frameborder="0"></iframe> В Красноярске накрыли подпольные казино..Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU