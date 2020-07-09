2020-07-09T11:33:03+03:00
Происшествия

Организаторы подпольных казино заработали на красноярцах 83 миллиона рублей

12 подозреваемых уже задержаны [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Организаторы подпольных казино заработали на красноярцах 83 миллиона рублей.Организаторы подпольных казино заработали на красноярцах 83 миллиона рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Целую группу организаторов подпольных казино задержали в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Вот версия следствия: с марта 2018 по май 2020 года четырнадцать жителей края от 27 до 35 лет открыли в Железногорске и Красноярске сеть подпольных казино, действовали также и в интернете. В итоге заработали на красноярцах и не только 83 миллиона рублей.

В конце концов, их вычислили следователи. Было возбуждено дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». 12 из 14 участников группы задержали. Двоих еще разыскивают.

Организаторы подпольных казино задержаны в Красноярском крае..Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю.! другой источник

- В ходе обысков и осмотров мест происшествия изъяли два автомобиля BMW и AUDI, несколько единиц травматического оружия и боеприпасы, 20 мобильных телефонов, ноутбуки, флэш-накопители, сим-карты, деньги – больше миллиона рублей, - комментируют следователи. – Кроме того, обнаружены 28 игровых автоматов, два стола и другие предметы для игры в покер.

Подозреваемые уже дают показания. Следствие будет просить суд об их аресте.

В Красноярске накрыли подпольные казино..Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Организаторы подпольных казино заработали на красноярцах 83 миллиона рублей
В Красноярске увеличился спрос на шашлычные решетки, шампуры и бассейны
На Красноярск надвигаются сильная гроза и ураганный ветер
В Красноярске продлили арест заместителю главного врача поликлиники
На севере Красноярского края после пожара погиб электромонтер: завели уголовное дело
В Туве из-за коронавируса ограничили посещение водных объектов
Пять самых высокооплачиваемых вакансий от 100 до 200 тысяч рублей назвала служба занятости Красноярского края
В Красноярске изменят движение четыре автобусных маршрута
«С фактом алкогольного опьянения не согласен»: мэра Саяногорска поймали пьяным за рулем
Аэровокзальную площадь и Татышев преобразят к 400-летию Красноярска
Эксперты проверили скорость мобильного интернета: кто из операторов оказался быстрее всех
Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля 2020: врачи спасли пациента с пересаженной почкой
На Ярыгинском проезде на месяц ограничили движение для очистки участка
В Красноярске озеленят 50 дворов, представивших оригинальные проекты
В полиции впервые рассказали, сколько преступлений совершают мужчины а сколько - женщины
СК: в Хакасии обнаружены тела потерявшихся в урочище Гальцы туристов
Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля: погибли еще 9 человек
Коронавирус в Красноярске, 8 июля 2020: спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов заразился COVID-19
Начальник диспетчерской службы аэропорта Абакан потерялся с другом в труднодоступном урочище в Хакасии
Online-путешествие «Неизвестная железная дорога» стартует на Красноярской магистрали