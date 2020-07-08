2020-07-08T06:47:25+03:00
Общество

Упала с 50-метровой высоты. Любительница селфи погибла в горах Красноярского края

Происшествие случилось, когда женщина вместе с подругой забралась на гору в Курагинском районе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Женщину быстро нашли, но помочь ей было уже невозможноЖенщину быстро нашли, но помочь ей было уже невозможноФото: Мария ЛЕНЦ
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Селфи не раз приводили к гибели любителей фотографироваться в экстремальных условиях. В окрестностях Курагино накануне погибла туристка, сообщает КГКУ «Спасатель». Женщина сорвалась с 50-метровой высоты во время серии селфи, которые они делали с подругой. Произошло все во вторник, 7 июля, когда подруги отправились на смотровую площадку.

- При очередном фотоснимке, одна из них оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла. На место происшествия были вызваны спасатели минусинского поисково-спасательного отделения краевого учреждения «Спасатель». Они оперативно нашли тело женщины и передали его сотрудникам полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Спасатели напоминают, что любители сделать селфи в экстремальных условиях подвергают себя серьезному риску - камера смартфона сужает обзор. Это мешает оценить реальную опасность, даже если она прямо за спиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Упала с 50-метровой высоты. Любительница селфи погибла в горах Красноярского края
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