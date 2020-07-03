Общественники просят губернатора отменить запрет на продажу алкоголя вечером

3 Июль 2020 2020-07-03T10:46:39+03:00

Жители Красноярского края, по их мнению, сейчас меньше находятся дома, а значит, причин много выпивать нет

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Общественники обратились к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой снять запрет на продажу алкоголя после 18.00 Официальная просьба размещена на страничке главы Общественной палаты края Сергея Волкова в соцсетях.

По его мнению, есть все основания снять ограничения на торговлю. Ведь введены они были, когда в регионе был жетский режим самоизоляции - как предупредительная мера, чтобы находящиеся дома люди не слишком увлекались спиртным. Сейчас в крае действуют ограничительные меры, а значит, большинство людей перешли на привычный образ жизни: ходят на работу, посещают доступные общественные места.Также Волков говорит, что все больше людей жалуются в Общественную палату, что жесткий режим запрета провоцирует нелегальную торговлю. Многие павильоны торгуют спиртным по ночам из-под полы.

– В сложившихся условиях наличие ограничительной меры по реализации алкоголя с 18 часов не решает вопроса снижения употребления алкоголя, а стимулирует теневой рынок алкогольной продукции, - считает Волков.

Нелегалы нанесут гораздо больший вред здоровью жителей края.

ИСТОЧНИК KP.RU