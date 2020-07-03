В Красноярске «Школьный комбинат питания» банкротят в суде

3 Июль 2020 2020-07-03T07:35:08+03:00

У предприятия многомиллионные долги, вот уже 3 месяца оно простаивает

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У родителей не раз возникали вопросы к организации питания в школах Красноярска - за него ответственность несет «Школьный комбинат питания». Но в последние несколько месяцев предприятие простаивает, оборота нет. В Арбитражный суд поступило заявление о признании предприятия банкротом, сообщает Ньюслаб. Более 500 сотрудников комбината фактически остались без работы - изданы приказы о простое предприятия по вине работодателя. Долги комбината растут, как на дрожжах.

«На предприятии более чем трехмесячная задолженность перед кредиторами на сумму в размере 112 349 818 рублей», - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Арбитражного суда.

В данный момент суд рассматривает заявление о банкротстве. Решение относительно него будет принято в течение пяти рабочих дней. Добавим также, что вокруг комбината не раз разгорались скандалы - следствие подозревает руководителя в превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU