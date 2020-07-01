2020-07-01T11:09:25+03:00
Здоровье

В Красноярске с 1 июля изменился режим работы травмпунктов

Новые правила будут действовать до 1 августа
Татьяна РЯБИНИНА
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Два травмпункта левобережья меняют режим работы на месяц.Два травмпункта левобережья меняют режим работы на месяц.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Минздраве края сообщили о том, что с 1 июля на месяц изменится режим работы травматологических пунктов на ул. Ленина и Баумана.

С 1 июля неотложную помощь жителям Железнодорожного, Центрального и Октябрьского района будет оказывать травматологическое отделение на ул. Баумана, 20б. Медики будут принимать пациентов круглосуточно - и взрослых, и детей.

В травматологии на ул. Ленина, 150 корпус 1 помощь будут оказывать только по предварительной записи. Прием пациентов будет проходить ежедневно с 8.00 до 16.00. Но записаться туда можно будет только на повторный прием, а также на консультацию к ортопеду.

Травматологические отделения по адресам пр. Красноярский рабочий, 48В и ул. Джамбульская, 19 по-прежнему принимают пациентов круглосуточно.

Справки по работе травмпунктов предоставляются в рабочие дни и часы по тел. 8 (391) 262-07-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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