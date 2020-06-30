2020-06-30T13:35:54+03:00
Общество

На любимом у красноярцев озере Большом (Парном) запретили моторные лодки и гидроциклы

Прошлым летом из-за них погиб ребенок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На озере Большом запретили моторные лодки и гидроциклыНа озере Большом запретили моторные лодки и гидроциклыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На любимом у многих красноярцев озере Большом (кто-то называет его Парное по селу на берегу) запретили кататься на маломерных судах – моторных лодках, гидроциклах. Ограничения введены администрацией Шарыповского района. Они будут действовать до 1 сентября.

За соблюдением требований постановления главы Шарыповского района следят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и представители полиции. Нарушителям грозит административный штраф от 3 до 15 тысяч рублей.

С чем связан такое запрет, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Год назад на озере произошла трагедия. Лихач на катере наехал на 9-летнюю девочку, которая купалась рядом с берегом. Спасти ее не удалось.

Добавим, что запрет не распространяется на плавательные средства без мотора: катамараны и гребные лодки, а также на катера государственных органов, обеспечивающих безопасность, надзорную деятельность и спасение людей на воде. Также разрешено пользоваться моторными лодками судьям и тренерам команд по парусному спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На любимом у красноярцев озере Большом (Парном) запретили моторные лодки и гидроциклы
Почта России в Красноярском крае подвела итоги подписной кампании на печатные издания
В Красноярске задержали автохама на «Порше»
Анатолий Быков сдал тест на коронавирус: у его соседа по камере обнаружили COVID-19
В Красноярском аэропорту утром не смогли приземлиться несколько самолетов
В Красноярске на месяц перекрывают улицу Бограда
Житель Хакасии пытался откупиться от уголовного дела попугаями
В Красноярском крае взятых в семьи детей-сирот планируют обеспечить бесплатной одеждой и обувью
На север Красноярского края перебросили 1000 лесных пожарных
Суд продлил арест Анатолию Быкову до 3 октября
Тюрьма для Барсика: рыжего кота на двое суток бросили в машине в Красноярске
На Маерчака в Красноярске закрыли «Перцы» и открыли KFC
После звонка о подозрительном предмете в центр Красноярска стянули экстренные службы