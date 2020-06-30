На любимом у красноярцев озере Большом (Парном) запретили моторные лодки и гидроциклы

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:35:54+03:00

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На любимом у многих красноярцев озере Большом (кто-то называет его Парное по селу на берегу) запретили кататься на маломерных судах – моторных лодках, гидроциклах. Ограничения введены администрацией Шарыповского района. Они будут действовать до 1 сентября.

За соблюдением требований постановления главы Шарыповского района следят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и представители полиции. Нарушителям грозит административный штраф от 3 до 15 тысяч рублей.

С чем связан такое запрет, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Год назад на озере произошла трагедия. Лихач на катере наехал на 9-летнюю девочку, которая купалась рядом с берегом. Спасти ее не удалось.

Добавим, что запрет не распространяется на плавательные средства без мотора: катамараны и гребные лодки, а также на катера государственных органов, обеспечивающих безопасность, надзорную деятельность и спасение людей на воде. Также разрешено пользоваться моторными лодками судьям и тренерам команд по парусному спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU