30 Июнь 2020 2020-06-30T05:39:37+03:00

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Житель Хакасии пытался откупиться от уголовного дела попугаями. В скором времени состоится суд. Подробности этой необычной истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом следкоме.

В январе-феврале этого года 57-летний житель Хакасии приехал в поселок Большая Ирба (Курагинский район Красноярского края). Здесь обитают ценные птицы – кречеты, они занесены в Красную книгу Российской Федерации. Подозреваемый расставил силки и приманки и поймал 8 птиц. Затем перевез их поближе к дому, в специальный вольер.

Мужчина собирался разводить птиц и затем продавать их, на черном рынке они дорого стоят. Однако помешали сотрудники ФСБ, нагрянули на подпольную птицеферму. Кречетов в марте выпустили в естественную среду обитания, а на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча, перевозка и содержание особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

Когда расследование дела подошло к концу, подозреваемый попросил освободить его от уголовного наказания, заменить его на штраф. И даже предложил в качестве заглаживания вины передать в дар многодетной малообеспеченной семье двух попугаев со всем необходимым оборудованием. Птиц он передал, наверняка суд учтет это при вынесении приговора и возможно назначит в наказание судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU