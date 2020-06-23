На «Красноярских столбах» змеи стали выползать к людям

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:39:59+03:00

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На «Столбах» змеи все чаще выползают к людям. Постоянные посетители национального парка уверяют: еще в прошлом году их было меньше. Теперь того и гляди, что наткнешься на кого-нибудь прямо на дорожке, не все ведь разбираются, ядовитая это змея или нет. Например, накануне красноярка Татьяна Орлова встретила змею на тропе под Чертовым пальцем. Сфотографировала и выложила в социальную сеть.

Подписчики паблика «Заповедник СТОЛБЫ» опознали в ней щитомордника – ядовитый вид, укус этой рептилии болезненный и может быть смертельно опасен. Так что змею в любом случае нужно обойти стороной. В конце концов, змеи находятся у себя дома, это туристы для них гости.

Добавим, что в связи с режимом самоизоляции территория национального парка была закрыта для посетителей несколько недель. Неудивительно, что лесные обитатели стали возвращаться в места, которые обычно заполнены туристами. Для информации: в год рекреационную зону нацпарка посещают около 700 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU