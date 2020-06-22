Житель Хакасии забил до смерти друга, отстаивая честь жены

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:41:59+03:00

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Житель хакасского города Саяногорска по неосторожности убил своего друга, отстаивая честь жены. Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд на рассмотрение. И теперь суд определит для него меру наказания.

По предварительной версии следствия в феврале этого года 56-летний обвиняемый временно жил у потерпевшего в дачном поселке неподалеку от поселка Черемушки. 27 февраля они вместе распивали спиртные напитки, в какой-то момент разговор зашел о женщинах, конкретно – о супруге подозреваемого. Хозяин дома, мягко говоря, усомнился в верности женщины своему мужу.

Между мужчинами случилась ссора. Разозлившись, гость несколько раз ударил товарища кулаками, локтями и ногами. Затем уехал к себе домой. Вернулся 5 марта и обнаружил мужчину без признаков жизни. После проведения судебно-медицинской экспертизы стало известно: смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. В ходе следствия мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU