Под Красноярском планируют строить полигон промышленных отходов

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:30:24+03:00

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Под Красноярском собираются строить полигон по сжиганию и захоронению промышленных отходов. Об этом сообщает Newslab со ссылкой на председателя отделения «Российского экологического общества» в Красноярске Павла Гудовского.

Полигон намереваются разбить в 10 километрах от краевого центра – в Емельяновском районе. Под него пустят 23 гектара земли в Шуваевском сельсовете. Уже есть подрядчик - АО «Полигон».

По данным источника, отходы II-III класса будут сжигать, остальное захоранивать. Объект станет подчиняться федеральному оператору, а, значит, отходы могут ввозить к нам из других регионов, в том числе, заключает Павел Гудовский.

Сейчас идут общественные обсуждения проекта. Но из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу – только в заочной форме. Предложения можно отправить по одному из адресов admin@krasemel.ru или info@krastisiz.ru.

Пока это предварительная информация, официальных комментариев по ситуации еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU