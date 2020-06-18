2020-06-17T08:23:47+03:00
Экономика

Райффайзенбанк возглавил рейтинг лучших банков России в Forbes

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Американский деловой журнал Forbes составил мировой рейтинг лучших банков по предпочтениям клиентов. Всего в рейтинге более 400 мировых банков, 15 из них — из России. Первое место среди российских финансовых организаций получил Райффайзенбанк.

Исследование проводилось Forbes совместно с Statista в 23 странах мира. Более 40 тысяч человек в ходе опроса поделились мнением об обслуживании в банках. Оценки выставлялись по общему уровню удовлетворенности и готовности его рекомендовать, а также по пяти дополнительным параметрам.

«Мы поставили перед собой цель стать самым рекомендуемым банком в России за ближайшие несколько лет и на пути к этой цели стараемся сделать так, чтобы банк стал незаметным для клиентов, а продукты и сервисы, которые мы создаем, позволяли людям фокусироваться на том, что действительно важно в жизни, — отметил Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка. — Высокая оценка со стороны российских клиентов, принявших участие в исследовании Forbes, нам очень приятна: она подтверждает, что мы на верном пути».

В марте 2020 года Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков — 2020 от Forbes.

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