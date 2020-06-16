«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:04:31+03:00

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В День пивовара, 13 июня, пивоваренная компания «Балтика», празднующая в 2020 году 30-летие, поделилась тонкостями пивоварения и даже развеяла несколько распространенных мифов о пиве в ходе масштабной экскурсии, охватившей восемь заводов по всей России.

Пивоварение — искусство более древнее, чем египетские пирамиды. И тем не менее пивовары постоянно совершенствуют и развивают этот процесс, сохраняя традиции и опыт. В День пивовара «Балтика» решила рассказать о том, какие технологии компания применяет на производстве, чтобы радовать любителей пенного самым вкусным и качественным пивом, в формате онлайн-экскурсии.

Путешествие началось на пивзаводе «Ярпиво» в Ярославле. Затем в режиме реального времени зрители побывали в различных цехах на заводах в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, Туле и Хабаровске. Менее чем за час гости трансляции узнали о том, какой путь проходит пиво, начиная от солодоращения и заканчивая розливом, а также познакомились с уникальной технологией мембранной фильтрации, применяемой для производства безалкогольного пива. Эксперты компании ответили на ряд важных вопросов, заданных зрителями, в том числе о том, пьянит ли хмель, почему пивоваренные дрожжи любят холод, а не тепло.

«Балтика» поздравляет всех причастных к пивоварению с профессиональным праздником, а тех, кто не успел посетить трансляцию, приглашает посмотреть запись по ссылке.