2020-06-11T04:46:57+03:00
Общество

135 домов в Красноярске останутся без воды на сутки

Жильцам необходимо сделать запасы
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
135 домов в Красноярске останутся без воды на сутки.135 домов в Красноярске останутся без воды на сутки.Фото: ИВАНОВА Диана
Изменить размер текста:

135 домов в Свердловском и Кировском районах Красноярска на сутки останутся без холодной воды. Отключение запланировано в ночь с 19 на 20 июня, оно нужно для проведения ремонта и подготовки к зиме водозабора острова Отдыха, пояснили в компании «КрасКом».

В сетях на улице Матросова, Щорса и на перекрестке Матросова-Семафорная пройдет замена аварийных задвижек. Поэтому водоснабжение будет прекращено. Сначала предстоит большой сброс воды, затем ремонт и заполнение сетей. Уложиться предполагают за сутки, это точечное отключение. Причем без него не обойтись. На Матросова и Щорса выявлены утечки, которые ведут к потерям воды и могут грозить провалами полотна дороги.

Напомним, нынешним летом из-за пандемии коронавируса «КрасКом» отложил масштабные отключения в нескольких районах. Вместо них по каждому водозабору введена своя программа ремонта. Главное условие – все госпитали, в которых лечат больных COVID-19, должны получать холодную воду непрерывно.

Жителям домов, где будут отключения, рекомендуют сделать запасы, поскольку подвоз организуют только к социально значимым учреждениям.

КОНКРЕТНО

Отключение запланировано с 23 часов 19 июня до 23 часов 20 июня. Оно коснется жителей 135 домов (адреса смотрим ниже) и сотрудников 10 социальных учреждений.

Вот список домов.

Вот список домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 июля в Красноярском крае снова подорожает электричество
Аналитики выяснили как изменились расходы россиян в мае
135 домов в Красноярске останутся без воды на сутки
Тройные выходные в Красноярске будут теплыми
В Красноярском крае задержали еще троих сотрудников ДПС за взятки на дорогах
Глава МЧС России Евгений Зиничев: «Искажение информации о реальной обстановке в Норильске недопустимо»
В России появился самолет, названный в честь основателя Норильска
Отдыхать в родных местах – безопасно и выгодно
В красноярском Студгородке ввели режим ЧС из-за разрушающейся парковки
В Красноярске могут отказаться от проведения военного парада 24 июня
Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга в e-commerce
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
Опасный гибридный клещ может добраться и до Красноярского края
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 10 июня 2020 года: за сутки 174 заболевших
Перчатки и бесконтактные технологии: пользуемся банкоматами по-новому
Главврач Красноярской краевой больницы о том, что нужно делать после отмены режима самоизоляции в Красноярске
В Красноярске появится уличный тренажерный зал
В Красноярске подростка, который готовил нападение на школу, признали невменяемым
Где в Красноярске отключат холодную воду?
Житель Красноярска убил женщину и ее четырехлетнюю дочь и жил в квартире с телами погибших