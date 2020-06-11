135 домов в Красноярске останутся без воды на сутки
135 домов в Свердловском и Кировском районах Красноярска на сутки останутся без холодной воды. Отключение запланировано в ночь с 19 на 20 июня, оно нужно для проведения ремонта и подготовки к зиме водозабора острова Отдыха, пояснили в компании «КрасКом».
В сетях на улице Матросова, Щорса и на перекрестке Матросова-Семафорная пройдет замена аварийных задвижек. Поэтому водоснабжение будет прекращено. Сначала предстоит большой сброс воды, затем ремонт и заполнение сетей. Уложиться предполагают за сутки, это точечное отключение. Причем без него не обойтись. На Матросова и Щорса выявлены утечки, которые ведут к потерям воды и могут грозить провалами полотна дороги.
Напомним, нынешним летом из-за пандемии коронавируса «КрасКом» отложил масштабные отключения в нескольких районах. Вместо них по каждому водозабору введена своя программа ремонта. Главное условие – все госпитали, в которых лечат больных COVID-19, должны получать холодную воду непрерывно.
Жителям домов, где будут отключения, рекомендуют сделать запасы, поскольку подвоз организуют только к социально значимым учреждениям.
КОНКРЕТНО
Отключение запланировано с 23 часов 19 июня до 23 часов 20 июня. Оно коснется жителей 135 домов (адреса смотрим ниже) и сотрудников 10 социальных учреждений.
Вот список домов.
ИСТОЧНИК KP.RU