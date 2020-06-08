Из-за размытого участка Красноярской железной дороги пассажиров московского поезда перевезли на автобусах

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:11:01+03:00

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В результаты сильных дождей пострадали не только автомобильные мосты в нескольких районах Красноярского края. На перегоне Улуй – Пригородный (Ачинский район) потоки воды подмыли железнодорожные пути. Перегон полностью закрыт для движения поездов и там сейчас работают бригады: восстановительные поезда, специализированная техника, около 150 человек.

Как быть с пассажирами поездов Москва – Абакан и Абакан – Москва? Оставить людей дожидаться, пока восстановят путь, нельзя. Поэтому руководство Красноярской железной дороги приняло такое решение. Тех, кто прибыл из Москвы, в Ачинске пересадили на автобусы и доставили в Назарово. Там на станции они пересели в другой состав и продолжили путь до столицы Хакасии. И наоборот, пассажиров из Абакана довезли до станции Назарово, затем на автобусах до Ачинска и далее – в Москву, согласно утвержденному графику.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства. На движение других пассажирских поездов ситуация не влияет. Оно осуществляется в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU