В Красноярске начался набор в физико-математически классы СФУ

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:29:10+03:00

Набор в этом году удаленный, но есть надежда на обучение в классе. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В физико-математические классы СФУ принимают выпускников девятых классов, которые будут учиться в одной из трех школ Красноярска – гимназии № 13 «Академ», лицея № 7 и лицея № 6 «Перспектива». А один день в неделю («университетский день») школьники занимаются в учебных аудиториях и лабораториях СФУ. Физико-математические классы СФУ – это углубленное изучение математики, физики, информатики; стипендиальная поддержка от предприятий-партнеров СФУ;

бесплатное проживание для иногородних обучающихся в общежитии.

Набор в физико-математические классы осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительного экзамена по физике и математике, который состоится 10 июня 2020 года в дистанционном формате.

Что нужно сделать для поступления?

1. Обязательно зарегистрироваться на вступительный экзамен до 5 июня 2020 г. На сайте «Школьный портал СФУ: профориентация и довузовская подготовка» (http://dovuz.sfu-kras.ru) открыта регистрация на вступительный экзамен. На указанный при регистрации электронный адрес будет выслана инструкция по технической подготовке к экзамену. Следует выполнить все шаги, прописанные в инструкции до 5 июня 2020 г.

2. Выслать скан (фото) своего согласия на обработку персональных данных на электронный адрес: nfloginova@sfu-kras.ru до 10 июня 2020 года.

3. Записать и отправить на адрес fms@sfu-kras.ru видеопрезентацию о себе в формате avi, mp4, продолжительностью от 1,5 минут, но не более 3 минут.

В видеопрезентации обучающийся:

• представляется (называет ФИО);

• представляет свои значимые результаты за последние три года;

• коротко рассказывает, зачем поступает в физико-математический класс при СФУ.

4. 10 июня написать вступительный экзамен. Экзамен проводится в дистанционном формате. Экзамен начинается в 10:00, продолжается 4 астрономических часа. Материалы вступительного испытания станут доступны для участников в момент начала экзамена.

5. Если вдруг при написании контрольной работы возникают форс-мажорные обстоятельства (неразрешимые проблемы, возникшие по внешним не зависимым причинам), вам обязательно следует сообщить об этом по телефонам 8 (391) 206-21-85, 8 (391) 206-21-86. Сигнал будет оперативно рассмотрен Приемной комиссией, и для вас будет предоставлена возможность сдачи экзамена в резервный срок – на следующий день после основного экзамена.

6. Для оперативного решения вопросов, возникших при проверке работ, возможно проведение собеседования членов Приемной комиссии с вами по телефону, скайпу или в другой удобной форме.

7. 15 июня – предварительная публикация результатов вступительного экзамена. Важно найти в опубликованном списке свой результат. Если вы считаете, что результат мог бы быть выше, то необходимо подать заявление на апелляцию результатов в день объявления результатов вступительного испытания на электронный адрес: nfloginova@sfu-kras.ru.

8. 18 июня – публикация итоговых результатов вступительного экзамена – рейтингов (по городским и иногородним школьникам отдельно).

ИСТОЧНИК KP.RU