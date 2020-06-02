2020-06-02T09:24:23+03:00
Происшествия

В Красноярском крае молодой мужчина попал под поезд

Машинист сделал все возможное, чтобы этого не произошло
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае молодой мужчина попал под поездВ Красноярском крае молодой мужчина попал под поездФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае 31-летний мужчина попал под поезд. Произошло это в минувшие выходные, 31 мая. Подробности трагедии «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому ФО. Место трагедии – перегон станций Улуй – Чулымка, в Ачинском районе.

Машинист грузового поезда сделал все от него возможное, чтобы предотвратить наезд – сигналил, применил экстренное торможение, но увы, случилось то, что случилось. Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. И, главным образом, почему погибший не отреагировал на сигналы машиниста.

Стоит напомнить элементарные правила безопасности на железной дороге. Во-первых, нельзя находиться ближе 5 метров от крайнего рельса. Не перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. Перешли один путь – оглянитесь и убедитесь, что встречный путь тоже свободен и безопасен. Не перелезайте под вагонами или через автосцепки, лучше обойти стоящий состав. Нельзя заходить в железнодорожные тоннели. И не стоит бежать по платформе вслед уходящему поезду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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