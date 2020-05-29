2020-05-29T13:38:50+03:00
Коронавирус Covid-19

И не думала сдаваться: в Красноярске от коронавируса вылечили 90-летнюю бабушку

Это самая пожилая пациентка в крае, успешно победившая COVID-19
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске от коронавируса вылечили 90-летнюю бабушку. Фото: Красноярская краевая больницаВ Красноярске от коронавируса вылечили 90-летнюю бабушку. Фото: Красноярская краевая больница
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Врачи Красноярской краевой больницы вылечили от коронавируса пациентку, которой исполнилось 90 лет. Пожилые люди – это особая группа риска из-за различных заболеваний, свойственных этому возрасту. Поэтому к бабушке с самого начала проявляли повышенное внимание.

- А Евдокия Ильинична с самого начала была уверена, что вернется домой здоровой. Ну, и врачи оказали ей в этом всю необходимую помощь. Ее болезнь была средней степени тяжести, хотя коронавирус вызвал двухстороннюю пневмонию. В стационаре женщина провела ровно 17 дней и все время – на одном позитиве, ни грамма уныния, - рассказали медики краевой больницы.

Сегодня, 28 мая, Евдокия Ильинична была выписала из инфекционного госпиталя и направилась домой, сообщает интернет-издание Newslab.ru. Добавим, что по данным оперативного штаба общее количество вылечившихся и выписавшихся в крае составляет 864 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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