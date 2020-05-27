79 по домам, 122 в обсерваторы. В Красноярск прибыл вывозной рейс из Душанбе
Накануне, 26 мая, в Красноярск прибыл очередной вывозной рейс – теперь из Душанбе. Домой вернулись туристы, застрявшие в Таджикистане из-за пандемии коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
На борту находился 201 пассажир. Причем из Красноярского края только 53 человека, всех доставили по месту жительства. А 26 человек из Кемеровской области увезли домой спецтранспортом.
122 пассажира из Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областей, а также Алтая, Якутии, Бурятии, Хакасии и Ханты-Мансийского АО отправили в обсерваторы – под медицинское наблюдение. Все прибывшие должны будут выдержать двухнедельную самоизоляцию.
После высадки людей в самолете провели генеральную уборку, проветривание и тщательно все продезинфицировали.
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Еще одну партию туристов – на этот раз из Таиланда – доставили в Красноярск. Об этом рассказал на своей странице в инстаграме министр транспорта Константин Димитров.
- Снова – по поручению губернатора Александра Усса – вернули наших земляков. Днем 19 мая в аэропорту Черемшанка приземлился АН-24 из Новосибирска (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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