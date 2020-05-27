2020-05-27T05:12:34+03:00
Общество

10 перекрестков и опасных дорог в Красноярске избавят от пробок и ДТП

Что планируют сделать?
Ася ЖУКОВА
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На фото - мониторинг светофоров Красноярска.На фото - мониторинг светофоров Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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10 перекрестков и опасных участков дорог в Красноярске собираются избавить от заторов и ДТП. В городе начались соответствующие работы, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства.

Если вкратце, обещают установить 5 новых светофоров, 46 дорожных знаков, обустроить 3 островка безопасности и один перекресток с кольцевым движением.

А теперь подробнее.

На улице Шевченко, 44-50А, возле сквера Юнга, появится разворотное кольцо с понятными въездами и съездами, оборудованное знаками приоритета.

На участке улицы Крупской в районе пересечения с Высотной уберут уширение дороги, которое многие используют как парковочный карман. А также здесь изменится разметка. Для тех, кто едет в сторону Высотной, выделят две полосы - на участке от Крупской, 6.

На проблемном перекрестке Республики-Горького и Ады Лебедевой пешеходный переход через улицу Горького перенесут в границы перекрестка с улицей Республики, поставят светофор. Кроме того, переход через улицу Горького будет и на перекрестке с улицей Ады Лебедевой.

На пересечении Бограда и Декабристов соединят два пешеходных потока. Для этого сделают дополнительные тротуары, ограждения и дорожные знаки. А две имеющиеся «зебры» на правоповоротном шлюзе заменят одной.

При выезде с Затонской на 60 лет Октября увеличат размеры полосы разгона, а на Молокова, 66 изменят форму островка безопасности, перенеся опору освещения.

Новый транспортный светофор поставят на кольце Предмостной площади. Он будет регулировать потоки, въезжающие и выезжающие с Коммунального моста.

Еще один транспортный светофор установят на пересечении Высотная - 1-ая Хабаровская. А пешеходный – на улице Мартынова,33А – в Покровке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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