2020-05-26T09:12:32+03:00
Общество

Под Красноярском открыли первый пляж

Рассказываем, где [фото]
Ася ЖУКОВА
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Под Красноярском открыли первый пляж. Фото: Агентство ГО и ЧС Красноярского края.Под Красноярском открыли первый пляж. Фото: Агентство ГО и ЧС Красноярского края.
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В Красноярском крае открыли первый пляж. Он находится в Емельяновском районе – на озере Семирадское, сообщили в группе «Агентство ГО и ЧС Красноярского края» в фейсбуке.

Правда, сейчас в край идет похолодание, после 30-градусной жары будет только плюс 14-15, к тому же зарядят дожди. Но, когда непогода отступит, добро пожаловать на пляж.

Все необходимые требования там соблюдены, безопасность отдыхающих обеспечена. Есть спасательное оборудование и информстенды. Санитарные нормы выдержаны. Так что приезжать можно без опаски.

Единственный момент, который вызывает вопросы: в крае действует режим всеобщей самоизоляции, а также масочный. Какие именно требования в связи с этим должны соблюдать отдыхающие на пляжах, пока не прописано. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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