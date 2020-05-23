Появилось оперативное видео убийства 26-летней давности, в котором обвиняют Анатолия Быкова

23 Май 2020 2020-05-23T13:24:24+03:00

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«Честный детектив» (Россия 1) обнародовал оперативное видео с места убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, которое произошло в 1994 году в Свердловском районе Красноярска. Напомним, именно в организации этого преступления обвинили спустя 26 лет красноярского препринимателя, экс-политика, мецената и авторитета 90-х Анатолия Быкова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="608" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/780765" frameborder="0"></iframe> Оперативное видео с места расстрела Наумова и Войтенко.Видео: Честный детектив, Россия-1

Судя по кадрам, выжить в красной «девятке» было невозможно - убийца в буквальном смысле слова превратил машину в решето. На месте преступления - гильзы от путь, осколки стекол, тела убитых, повсюду кровь. Милиция осматривает местопреступления, эксперты собирают улики.

По версии следствия, у Быкова, Наумова и Войтенко были личные счеты - Наумову в частности не нравилось, как авторитет делил деньги. Он высказал претензии. Спустя некоторое время машина, в которой ехал Быков, едва не взорвалась - выжил он чудом, вовремя притормозив. После этого, как считает следствие, Быков попросил своего друга Татаренкова найти киллеров, одного из которых задержали (он отбывает срок), второй скрылся.

Быкова задержали в Красноярске 7 мая, суд отправил его под арест на время следствия. Адвокат накануне пытался обжаловать решение в Красноярском краевом суде, однако жалоба осталась без удовлетворения.

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ИСТОЧНИК KP.RU