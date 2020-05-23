Союз журналистов Красноярского края попросил главу регионального МВД взять на контроль ситуацию с задержанием Николая Истомина

23 Май 2020 2020-05-23T12:20:37+03:00

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Союз журналистов Красноярского края выступил с открытым обращением к главе регионального МВД Александру Речицкому, попросив дать оценку действиям полицейских, задержавших журналиста Николая Истомина. Напомним, произошло все у здания краевого суда, где Истомин выполнял свой профессиональный долг, освещал дело предпринимателя и экс-депутата Заксобрания Анатолия Быкова.

К журналисту подошли двое полицейских (один одет по форме, второй - нет) и предложили пройти с ними, не объясняя причин задержания. За журналиста вступились коллеги. Тогда полицейские пояснили, что Истомина подозревают в мошенничестве, а сам он находится в федеральном розыске. Позднее появилась и официальная информация: в апреле 2015 года Николай Истомин получил краевой грант на издательский проект по выпуску книг. Но предоставленный им финансовый отчет о расходовании средств был недостоверным - фактическая стоимость оказанных услуг оказалась существенно ниже, чем в поданном финансовом отчете.

В отношении издателя возбудили уголовное дело, а самого его объявили в розыск. Примечательно, что все это время Истомин находился в Красноярске - посещал официальные мероприятия, работал и, как видно, скрываться не собирался.

Ситуация вызвала резонанс в профессиональной среде, и глава регионального Союза журналистов Дмитрий Голованов обратился к Речицкому. Приводим текст обращения:

- 22 мая 2020 возле здания Красноярского краевого суда был задержан член Союза журналистов России Николай Истомин. Это факт уже вызвал резонанс в обществе. Просим пояснить причину задержания журналиста, а также дать оценку законности действий оперативных сотрудников, производивших задержание. Союз журналистов будет внимательно следить за всеми следственными действиями в отношении Николая Геннадьевича Истомина, настаивая на максимальной прозрачности расследования, а так же просит Вас взять это дело под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU