В Красноярске начали благоустраивать скверы

20 Май 2020 2020-05-20T12:22:18+03:00

Фото ДО и ПОСЛЕ. Сквер Лучистый на улице Карбышева. Фото: пресс-служба департамента горхозяйства.

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В Красноярске приступили к благоустройству дворов и скверов. Первый на очереди – тот, что на улице Карбышева, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства.

Пока вид у него неприглядный: разбитый асфальт, старые светильники, обветшавшая детская площадка. Да и зеленая зона практически не используется. Тем не менее здесь любят проводить время жители ближайших домов. На основе их пожеланий был составлен проект благоустройства территории. Для сквера уже даже выбрали название – Лучистый.

И скоро он преобразится. Главной зоной здесь станет парковая. Обещают сохранить все деревья, к тому же посадят еще молодые яблони и кустарники. Определят зону досуга, там поставят тренажеры, настольные игры, оборудуют сцену и площадку для детей. Выделят и зону для тихого отдыха.

Отметим, скверы и общественные пространства Красноярска обновляют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нынешнем году обещают привести в порядок 20 парков, скверов и набережных.

ИСТОЧНИК KP.RU