17 Май 2020 2020-05-17T16:32:36+03:00

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В Красноярском крае усилили патрулирование лесов. Впереди пожароопасный сезон. Мобильные группы ежедневно дежурят в районах края, особое внимание – местам массового отдыха населения и населенным пунктам, прилегающим к лесным массивам. Как показывает практика, именно по вине людей происходят более 90% весенних возгораний в лесах. И этот год не стал исключением.

В мониторинге и тушении лесных пожаров в этом году задействуют более 730 сотрудников авиа- и наземной служб краевого Лесопожарного центра, а также более 96 единиц специализированной техники. Созданы необходимые запасы топлива, продовольствия, отремонтированы и подготовлены более 800 единиц оборудования и противопожарного инвентаря.

Добавим, что охраняемая территория государственного лесного фонда центра края составляет 4,9 миллиона гектаров, в том числе наземная зона охраны равна 1,8 миллионов, зона лесоавиационных работ – более 1,7 миллионов. Охранять леса от пожаров будут сотрудники 3 авиаотделений и 17 пожарно-химических станций краевого Лесопожарного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU