Министр образования Красноярского края прокомментировала фейковую информацию о переходе на дистанционное обучение на постоянной основе

14 Май 2020 2020-05-14T18:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В родительских чатах в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что якобы в скором времени все школьное обучение в стране станет постоянным. И уже с 1 сентября дети полностью перестанут ходить в школу. Многие родители поверили людям, выдающим себя за экспертов, выразили свое возмущение. Кому это нужно – нагнетать обстановку в нынешней ситуации – остается только догадываться.

Министр образования края Светлана Маковская официально прокомментировала слухи:

- Эта информация не соответствует действительности. Обучение с применением дистанционных технологий – временная мера. Когда ограничительные меры в регионе будут сняты, откроются школы и ребята продолжат учебный процесс в обычном режиме. Более того, на сегодняшний день в крае уже в штатном режиме обучаются 5 272 учеников в 96 школах из 15 муниципальных районов, расположенных в отдаленных, труднодоступных местностях. В этих территориях указом губернатора края сняты ограничительные меры. Поэтому необходимо активизировать разъяснительную работу с родителями через классных руководителей, директоров школ.

ИСТОЧНИК KP.RU