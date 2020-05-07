2020-05-07T11:27:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске сняли с ИВЛ 4 пациентов с коронавирусом

Им стало лучше
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске сняли с ИВЛ 4 пациентов с коронавирусом.В Красноярске сняли с ИВЛ 4 пациентов с коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Хорошая новость: в Красноярске сняли с аппаратов искусственной вентиляции легких четырех пациентов с коронавирусом. Трех в БСМП и одного в краевой больнице, их состояние улучшилось, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края. Таким образом, на ИВЛ в регионе остаются 7 человек, у которых диагностировали COVID-19.

По данным на 14 часов 7 мая 2020 года, значительно увеличилось и количество тех, кого вылечили от коронавирусной инфекции. Это 203 пациента (+41 за минувшие сутки). Новых летальных случаев нет.

Напомним, число зараженных COVID-19 в Красноярске и крае составило 933 человека. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 23. Из них 14 в Красноярске, 3 в Норильске, 2 в Северо-Енисейском районе. По одному в Сосновоборске, Березовском, Шушенском и Минусинском.

КОНКРЕТНО

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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