2020-05-06T05:44:39+03:00
Происшествия

В Красноярском крае разлившаяся река затопила поселок, людей переселяют

Наготове вертолет и спасатели
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае разлившаяся река затопила поселок, людей переселяютВ Красноярском крае разлившаяся река затопила поселок, людей переселяютФото: Мария ЛЕНЦ
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В Енисейском районе края вызывает тревогу река Кас. Уровень воды в ней постоянно повышается, сейчас в районе поселка Александровский Шлюз он составляет 864 сантиметра, что на 114 сантиметров выше критического уровня, сообщает Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций.

В поселке подтоплено 10 жилых домов (в 6 домах вода выше уровня пола, в 4 - на уровне пола), 10 приусадебных участков. Дизельная электростанция в превентивных целях законсервирована. Жильцы подтопленных домов, а их 36 человек, в том числе 4 ребенка, размещены у родственников. В случае необходимости жители будут размещены на самом возвышенном месте населенного пункта. Населению доставлена палатка на 40 мест с 2 печами, резервный генератор.

Каждые три часа специалистами гидропоста проводится мониторинг уровня воды в реке Кас. В случае ухудшения обстановки на дежурстве в Енисейск находится вертолёт Ми-8, 16 человек КГКУ «Спасатель», 2 плавсредства. Эвакуация населения возможна в ближайшие населённые пункты.

По прогнозам Среднесибирского УГМС 6 мая на территории населенного пункта сильных осадков не ожидается, возможны незначительные колебания уровня воды, уровень воды может достигнуть отметки 870 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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