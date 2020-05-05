8-летняя девочка из Красноярска нарисовала, как ее прадедушка во время войны под огнем противника проложил кабель через Амур

5 Май 2020 2020-05-05T13:06:55+03:00

Бураков Гаврил Мамонтович в августе 1945 года сумел наладить связь со штабом, рискуя жизнью Фото: личный архив

В августе 1945 года старшине Гавриле Буракову с риском для жизни удалось наладить связь со штабом

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На сайте kp.ru завершилось голосование за рисунки участников конкурса «Спасибо за мир!», который Издательский дом «Комсомольская правда» проводит совместно с компанией «Ростелеком» в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи. Осталось подвести итоги. Результаты будут опубликованы 7 мая, в этот день отмечается День связи.

Ребята отправили на конкурс 660 рисунков. Весна Победы, кровопролитный бой, встреча фронтовиков, Вечный огонь, усталый солдат, салют Победы… Дети много знают о войне, о подвиге нашего народа. Об этом им рассказывают в детских садах и школах, они читают книги и смотрят документальные и художественные фильмы. А во многих семьях есть и свой Герой войны, память, о котором будет передаваться из поколения в поколение.

Описание подвига Буракова Гаврила Мамонтовича Фото: pamyat-naroda.ru

8-летняя Варя Буракова из Красноярска участвует в конкурсе «Спасибо за мир!». Оказывается, ее прадедушка - связист совершил настоящий Подвиг в 1945 году. Именно этот момент девочка изобразила на своем рисунке.

«Мой прадедушка Бураков Гаврил Мамонтович старшина 2-го линейного взвода 73-й Отдельной Кабельно-Шестовой Роты 15 Армии ДВФ 30 августа 1945 года проложил бронированный кабель через реку Амур под огнем противника, обеспечив связь со штабом через водную преграду. Я горжусь подвигом моего прадедушки!».

Иван Дмитриевич Никитинко был военным связистом Фото: личный архив

Таня Букова из села Филимоново (Канский район Красноярского края) тоже нарисовала своего прадеда. Иван Дмитриевич Никитинко тоже был связистом в годы войны.

«Спасибо прадеду-связисту за мир! В военное время он работал командиром связистов. Во время бомбежки воздушной авиацией выходил на линию и устранял по 15-20 порывов за один выход».

Ксения Гопиенко изобразила подвиг военного связиста Фото: личный архив

Ксения Гопиенко из Ачинска нарисовала связиста. Рискуя жизнью, он пытается наладить телефонное сообщение между военными частями.

«Военные связисты обеспечивали связь между военными частями, порой под вражескими расстрелами, зажимая разорванные провода зубами».

На рисунке Саши Прокопчук тоже изображен связист. В одной его руке свеча, другой он пытается поймать сигнал, чтобы получить важное донесение.

Напоминаем, что победителями конкурса «Спасибо за мир!» станут 9 участников в 3 номинациях:

1. В номинации «Выбор читателей» - 3 рисунка, набравших наибольшее количество голосов.

2. В номинации «Выбор партнера» - 3 рисунков, которые выберет Партнер конкурса – компания «Ростелеком».

3. В номинации «Герои-связисты».

Саша Прокопчук нарисовала военного связиста Фото: личный архив

Все девять победителей получат памятные дипломы, символические подарки и приятные сувениры.

Посмотреть на рисунки участников конкурса можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU