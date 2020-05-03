Они тоже воевали! В Красноярском крае дети рисуют подвиги служебных собак во время войны

3 Май 2020 2020-05-03T13:12:49+03:00

Все эти рисунки можно увидеть на странице конкурса «Спасибо за мир!» на сайте kp.ru

Изменить размер текста: A A

Собаки - это самые преданные и любящие существа на планете. А в годы Великой Отечественной войны собаки были еще и боевыми товарищами для советских солдат.

Сейчас на сайте kp.ru Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с компанией «Ростелеком» в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи проводит конкурс «Спасибо за мир!». И многие участники изобразили на своих рисунках именно военных собак. Эти псы вместе с солдатами шли на фронт и бесстрашно сражались против фашистов. В те годы было несколько пунктов для подготовки таких бойцов. По некоторым данным, всего было сформировано 4 батальона связных отрядов, 14 отрядов собак-истребителей, 17 батальонов минеров, 37 батальонов ездовых собак и 2 специализированных отряда.

Собаки-санитары на рисунке Полины Волосович Фото: личный архив

Собаки-санитары вывезли с поля боя примерно 500 000 тяжелораненых бойцов Красной армии. Во время боев они подползали с медицинской сумкой к раненому, терпеливо ждали, пока он себя перевяжет, а после направлялись к следующему. Полина Волосович на своем рисунке изобразила один из таких моментов. И вот как она описывает происходящее: «К спинам животных были прикреплены специальные сумки, в которых находились все необходимые для обработки и перевязки ран медикаменты. Собака была способна незаметно пробираться к солдату, ложиться рядом, чтобы солдат мог перевязать себе рану. В холодную погоду собака ложилась рядом с раненным и согревала его своим телом до тех пор, пока солдат не был обнаружен товарищами».

Задача собак-связистов – донести важные донесения в самое пекло. Более двухсот тысяч донесений и боевых документов доставили эти связисты в годы Великой Отечественной войны. Усилиями связных собак было протянуто 8 тысяч километров телефонного кабеля, доставлено 200 000 боевых донесений.

Александра Прокопчук нарисовала собаку-связиста Фото: личный архив

На рисунке Александры Прокопчук одна из таких собак-связистов. Девочка подробно написала под своим рисунком, как именно они служили и чем помогали в борьбе с фашистами:

«Специально обученные собаки действовали быстро и скрытно, чаще в темноте, так как хорошо видят ночью и могут справиться с заданием, от успешного выполнения которого зависели жизни людей. Собаки работали в труднопроходимых местах и сложной боевой обстановке. Собаки очень преданы, поэтому, даже будучи ранеными, старались всегда выполнить порученное им задание».

13-летний Егор Ключников из Красноярска тоже изобразил служебную собаку-связиста, выполняющую важное задание во время войны. Свое отношение к подвигу военных собак он выразил через стихи Сергея Ерошенко:

Егор Ключников нарисовал собаку, выполняющую важное задание Фото: личный архив

«Сколько сказано слов.

Может чья-нибудь муза устала

Говорить о войне

И тревожить солдатские сны…

Только кажется мне,

До обиды написано мало

О собаках-бойцах,

Воевавших все годы войны!

Стерлись в памяти клички.

Не вспомнить теперь и мордашку.

Мы, пришедшие позже,

Не знаем совсем ничего.

Лишь седой ветеран

Ещё помнит собачью упряжку

В медсанбат дотащившую

С поля боя когда-то его!

Связки мин и гранат

Относили собаки под танки.

Защищая страну

И солдат от нависшей беды.

После боя бойцы

Хоронили собачьи останки.

Только нет там теперь

Ни холма, ни креста, ни звезды…

Собаки справлялись и с другими сложными и рискованными заданиями. Часто это заканчивалось их гибелью. Мохнатые саперы разминировали более 30 крупных городов СССР и Европы, нашли более 4 000 000 единиц фугасов и мин.

Напоминаем, что на сайте «Комсомолки» все еще продолжается голосование за работы участников конкурса «Спасибо за мир!». Продлится оно до 4 мая. Итоги станут известны к 7 мая 2020 года, в этот день отмечается День связи.

Победителями станут 9 участников в 3 номинациях:

1. В номинации «Выбор читателей» - 3 рисунка, набравших наибольшее количество голосов.

2. В номинации «Выбор партнера» - 3 рисунков, которые выберет Партнер конкурса – компания «Ростелеком».

3. В номинации «Герои-связисты» - 3 рисунка.

Все девять победителей получат памятные дипломы, символические подарки и приятные сувениры.

Проголосовать за участников конкурса можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU