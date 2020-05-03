Они тоже воевали! В Красноярском крае дети рисуют подвиги служебных собак во время войны
Собаки - это самые преданные и любящие существа на планете. А в годы Великой Отечественной войны собаки были еще и боевыми товарищами для советских солдат.
Сейчас на сайте kp.ru Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с компанией «Ростелеком» в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи проводит конкурс «Спасибо за мир!». И многие участники изобразили на своих рисунках именно военных собак. Эти псы вместе с солдатами шли на фронт и бесстрашно сражались против фашистов. В те годы было несколько пунктов для подготовки таких бойцов. По некоторым данным, всего было сформировано 4 батальона связных отрядов, 14 отрядов собак-истребителей, 17 батальонов минеров, 37 батальонов ездовых собак и 2 специализированных отряда.
Собаки-санитары на рисунке Полины Волосович Фото: личный архив
Собаки-санитары вывезли с поля боя примерно 500 000 тяжелораненых бойцов Красной армии. Во время боев они подползали с медицинской сумкой к раненому, терпеливо ждали, пока он себя перевяжет, а после направлялись к следующему. Полина Волосович на своем рисунке изобразила один из таких моментов. И вот как она описывает происходящее: «К спинам животных были прикреплены специальные сумки, в которых находились все необходимые для обработки и перевязки ран медикаменты. Собака была способна незаметно пробираться к солдату, ложиться рядом, чтобы солдат мог перевязать себе рану. В холодную погоду собака ложилась рядом с раненным и согревала его своим телом до тех пор, пока солдат не был обнаружен товарищами».
Задача собак-связистов – донести важные донесения в самое пекло. Более двухсот тысяч донесений и боевых документов доставили эти связисты в годы Великой Отечественной войны. Усилиями связных собак было протянуто 8 тысяч километров телефонного кабеля, доставлено 200 000 боевых донесений.
Александра Прокопчук нарисовала собаку-связиста Фото: личный архив
На рисунке Александры Прокопчук одна из таких собак-связистов. Девочка подробно написала под своим рисунком, как именно они служили и чем помогали в борьбе с фашистами:
«Специально обученные собаки действовали быстро и скрытно, чаще в темноте, так как хорошо видят ночью и могут справиться с заданием, от успешного выполнения которого зависели жизни людей. Собаки работали в труднопроходимых местах и сложной боевой обстановке. Собаки очень преданы, поэтому, даже будучи ранеными, старались всегда выполнить порученное им задание».
13-летний Егор Ключников из Красноярска тоже изобразил служебную собаку-связиста, выполняющую важное задание во время войны. Свое отношение к подвигу военных собак он выразил через стихи Сергея Ерошенко:
Егор Ключников нарисовал собаку, выполняющую важное задание Фото: личный архив
«Сколько сказано слов.
Может чья-нибудь муза устала
Говорить о войне
И тревожить солдатские сны…
Только кажется мне,
До обиды написано мало
О собаках-бойцах,
Воевавших все годы войны!
Стерлись в памяти клички.
Не вспомнить теперь и мордашку.
Мы, пришедшие позже,
Не знаем совсем ничего.
Лишь седой ветеран
Ещё помнит собачью упряжку
В медсанбат дотащившую
С поля боя когда-то его!
Связки мин и гранат
Относили собаки под танки.
Защищая страну
И солдат от нависшей беды.
После боя бойцы
Хоронили собачьи останки.
Только нет там теперь
Ни холма, ни креста, ни звезды…
Собаки справлялись и с другими сложными и рискованными заданиями. Часто это заканчивалось их гибелью. Мохнатые саперы разминировали более 30 крупных городов СССР и Европы, нашли более 4 000 000 единиц фугасов и мин.
Напоминаем, что на сайте «Комсомолки» все еще продолжается голосование за работы участников конкурса «Спасибо за мир!». Продлится оно до 4 мая. Итоги станут известны к 7 мая 2020 года, в этот день отмечается День связи.
Победителями станут 9 участников в 3 номинациях:
1. В номинации «Выбор читателей» - 3 рисунка, набравших наибольшее количество голосов.
2. В номинации «Выбор партнера» - 3 рисунков, которые выберет Партнер конкурса – компания «Ростелеком».
3. В номинации «Герои-связисты» - 3 рисунка.
Все девять победителей получат памятные дипломы, символические подарки и приятные сувениры.
Проголосовать за участников конкурса можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU