В Красноярском крае голосуют за рисунки участников конкурса «Спасибо за мир!»

28 Апр 2020 2020-04-28T13:57:17+03:00

Сейчас на сайте «Комсомолки» можно увидеть 660 работ юных художников

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На сайте kp.ru c 28 апреля стартовало голосование за рисунки участников конкурса «Спасибо за мир!». Это совместный проект Издательского дома «Комсомольская правда» и компании «Ростелеком» в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи.

Мария Майборода нарисовала возложение цветов у Вечного огня Фото: личный архив

Сейчас на странице конкурса можно увидеть 660 работ наших юных участников. Напомним, по условиям, принять участие могли ребята из Красноярского края в возрасте от 5 до 16 лет. Можно сказать, что в этом масштабном проекте решили принять участие ребята со всех районов нашего края (и не только). Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Лесосибирск, Сосновоборск Зеленогорск, Уяр, Абанский район, Нижнеингашский и многие другие.

Дети всей душой прочувствовали то, о чем рисовали. Многие нарисовали победную весну, когда на каждом вокзале героев-фронтовиков осыпали цветами. Или дом, где солдата встречает семья. Как на рисунке 11-летней Вики Роговой.

Вика Рогова нарисовала возвращение домой солдата Фото: личный архив

Другие изобразили смертельный бой или военную технику. Отдельная тема война и мир: девочки и мальчики делили свои картины пополам и постарались показать тонкую грань между двумя этими двумя мирами. Это ясно видно на рисунке Артема Верясова.

Война и мир на рисунке Артема Верясова Фото: личный архив

Многие участник нарисовали Героев войны. Например, 14-летняя Даша Исаева из села Долгий Мост изобразила Николая Гастелло – Героя Советского Союза.

Даша Исаева изобразила Николая Гастелло Фото: личный архив

Отдельная тема - подвиги героев – связистов. Кстати, в конкурсе есть специальная номинация «Герои-связисты» - о подвиге связистов в Красной армии и на флоте, на передовой, в партизанских отрядах и в тылу врага. 10-летняя Екатерина Каргаполова подписала свой рисунок так: «Благодарим отважных связистов, прошедших Великую Отечественную войну».

На рисунке Екатерины Каргаполовой герой-связист Фото: личный архив

А 15-летняя Софья Коваленко решила нарисовать момент из биографии Виктора Астафьева: «Связисты. Из истории об Астафьеве В., когда он получил награду за героизм и мужество, восстанавливал связь, не смотря ни на что…».

Напомним, что голосование продлится до 4 мая. Итоги подведем к 7 мая 2020 года, в этот день отмечается День связи.

Рисунок Софьи Коваленко Фото: личный архив

Победителями станут 9 участников в 3 номинациях:

1. В номинации «Выбор читателей» - 3 рисунка, набравших наибольшее количество голосов.

2. В номинации «Выбор партнера» - 3 рисунков, которые выберет Партнер конкурса – компания «Ростелеком».

3. В номинации «Герои-связисты» - 3 рисунка.

Все девять победителей получат памятные дипломы, символические подарки и приятные сувениры.

Проголосовать за участников конкурса можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU