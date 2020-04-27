126 красноярцев за неделю покусали клещи. Называем опасные районы

27 Апр 2020 2020-04-27T06:04:33+03:00

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За минувшую неделю клещи укусили 126 красноярцев, в том числе 54 ребенка. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, контакты с паразитами зарегистрированы в Академгородке, на Столбах и в районе станции Базаиха. С начала сезона в Красноярске произошло 212 случаев присасывания клещей (93 с детьми).

Что касается края, за неделю с жалобами на укусы клеща обратились 434 человека (150 детей). Соответственно, с начала сезона, пострадали 652 человека (236 детей).

Контакты с клещами были в Дивногорске, Сосновоборске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске, Канске, Боготоле, Шарыпово. А также в Емельяновском, Манском, Сухобузимском, Ачинском, Боготольском, Бирилюсском, Большеулуйском, Козульском, Назаровском, Минусинском, Каратузском, Ермаковском, Шушенском, Краснотуранском, Идринском, Курагинском, Казачинском, Пировском, Шарыповском, Мотыгинском, Канском, Дзержинском, Иланском, Ирбейском, Нижнеингашском и Тасеевском районах.

ВАЖНО

С начала сезона исследовано 433 клеща. Возбудители вирусного энцефалита обнаружены в 0,5 % случаях, боррелиоза – в 27,6 %, гранулоцитарного анаплазмоза – в 3,1 %, моноцитарного эрлихиоза человека – в 1,0 %.

Клещей на исследование принимают по адресам:

- Сопочная, 38. С понедельника по пятницу 8-20.00. Суббота и воскресенье 8-16.00.

- Ленина, 168. С понедельника по пятницу 8.30-20.00.

- 26 Бакинских комиссаров, 29. С понедельника по пятницу 8.30-16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU