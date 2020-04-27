Проверенное средство. Жительница Бородино напоила водкой 1,5-месячного щенка

27 Апр 2020 2020-04-27T05:34:40+03:00

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Дикий случай произошел в Бородино Красноярского края: хозяйка напоила водкой полуторамесячного щенка, чтобы вылечить от болезни. Бедолагу еле спасли, рассказали волонтеры.

Вкратце предыстория. В Усовке (это под Зеленогорском) бездомная собака родила щенков. Всех шестерых пристроили местные жители. Так малышка Дэна и попала в Бородино, ее приютила местная жительница.

Спустя неделю женщина вышла на связь с волонтерами группы «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ. Зеленогорск. Помощь животным»: «Дэна заболела, у нее высокая температура и расстройство желудка». Зоозащитники начали выяснять, что случилось. Признаются, ответ женщины шокировал.

«Два дня назад Дэна стала плохо есть, - поведала хозяйка. – И я решила побаловать ее говяжьей костью. После этого ей стало плохо. Тогда стала лечить проверенным народным средством - напоила водкой с яйцом.

Было понятно: щенка надо спасать. Оказалось, у него были сожжены слизистые. Обычная еда и питье причиняли боль, каждый глоток давался с трудом.

Волонтеры отвезли Дэну в клинику, там ее ждали уколы и капельницы. Сейчас малышка поправляется, для нее уже нашлась новая хозяйка – Надежда:

- Дэночке купили мягкий питательный паштет, который ей будет проще кушать. Малышка не может проглатывать даже мягкий корм кусочками, потому что язычок не функционирует как нужно. Ротовая полость вся воспалена. Друзья, пожалуйста, если кто-то в вашем присутствии будет рассуждать о лечебных свойствах водки – остановите этого человека, чтобы не пострадало еще одно живое существо! Пошлите его…к ветеринару! - говорят зоозащитники.

ИСТОЧНИК KP.RU