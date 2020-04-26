Коронавирус в Красноярске: красноярский кардиоцентр подготовит 100 мест для пациентов с COVID-19

26 Апр 2020 2020-04-26T08:16:26+03:00

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Красноярский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии начнет принимать больных коронавирусом. К 1 мая здесь планируется подготовить до 100 мест для приема таких пациентов. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предварительный перечень медицинских организаций, которые планируется перепрофилировать для оказания помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на эту инфекцию в регионах.

Как следует из этого документа, в первой половине мая в 28 регионах страны подготовят для приема пациентов с коронавирусной инфекцией еще почти пять тысяч коек. Будут перепрофилированы медицинские учреждения в Московской области, Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском крае, Чувашии, Приморье. Благодаря этим мерам удастся значительно увеличить количество мест для больных коронавирусом.

Сейчас в Красноярске таких пациентов лечат в БСМП, краевой больнице №1, больнице №20. Несколько дней назад в Сибирском научно–клиническом центре также открылся базовый инфекционный госпиталь на 60 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU