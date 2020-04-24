В Красноярск вновь привезли партию туристов из Таиланда

24 Апр 2020 2020-04-24T06:31:34+03:00

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В Красноярск накануне 23 апреля вновь привезли группу туристов из Таиланда. На сей раз самолет из Юго-Восточной Азии приземлился не напрямую в краевом аэропорту. Сначала все прилетели в Новосибирск, а уже оттуда туристов начали развозить по своим направлениям в регионы проживания.

Из числа прибывших красноярцев – 51. В пресс-службе краевого Роспотребнадзора сообщили, что все они прошли тепловизионный контроль с использованием переносных тепловизоров в аэропорту Красноярска. 48 человек отправили на строгую изоляцию по домам на 14 дней. Еще 3 пассажиров доставили спецтранспортом в обсерватор.

- После высадки пассажиров на борту воздушного судна сотрудниками бригады уборки и экипировки воздушного судна проведена дезинфекция санузлов, кресел, откидных столиков с последующим проведением генеральной уборки, а также проведено сквозное проветривание салонов воздушного судна, - рассказали эпидемиологи.

После туристов все дезинфицировалиФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU