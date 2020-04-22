22 Апр 2020 2020-04-22T06:17:24+03:00

Ночью на улице рецидивист надругался над двумя красноярками 17 и 18 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Свердловском районе Красноярска рецидивист надругался над двумя юными девушками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Ночью к наряду полиции, патрулировавшему улицу, обратились две девушки 17 и 18 лет. Рассказали: только что на них напал неизвестный. Угрожая насилием, забрал мобильные телефоны и ювелирные украшения. А потом «в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера» и скрылся.

Со слов девушек составили ориентировки, полицейские вместе с потерпевшими проехали по возможному пути насильника. И действительно его обнаружили. Оказалось, это 56-летний житель Красноярска, у него уже есть несколько судимостей, а скоро будет следующая.

Сейчас против насильника и грабителя возбудили сразу пять уголовных дел. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU