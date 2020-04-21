9-летний участник конкурса рисунков «Приключения овощей!» отправил морковь и перец в кругосветное путешествие

21 Апр 2020 2020-04-21T11:39:38+03:00

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Продолжается прием заявок от участников конкурса детских рисунков «Приключения овощей». Это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и ТМ «4 сезона» - ведущая российская марка замороженных продуктов питания. Принять в нем участие могут мальчики и девочки из Красноярска в возрасте до 12 лет. Их задача – нарисовать овощи, которые попадут в какую-нибудь историю.

Например, 9-летний Илья Борадулин отправил овощи в кругосветное путешествие. У мальчика получился настоящий приключенческий комикс. А вот и сюжет:«Морковь и перец взяли рюкзаки и побежали к речке. Там они увидели свободную лодку. Радости не было предела! Морковка закричал: «Ура!». Мы плывем в большое путешествие! Нам хочется увидеть огромный мир! Рядом стоял перец и увидел, что их догоняет яблоко. Перец крикнул яблока: «Яблоко! Поплывем с нами скорее! Догоняй!». Так подружились овощи и фрукты. Вместе они приплыли в интересное, веселое путешествие!».

Виолетта тоже нарисовала Кругосветное путешествие овощного микса Фото: личный архив

Марченко Виолетта тоже отправила овощи в кругосветку на парусной лодке.

5-летний Егор Прясленев нарисовал настоящую детективную историю. Вместо сыщиков – огурцы. В роли жертвы – картофель, морковь и капуста. Злодей – мама, которая готовит вкусный обед и напевает себе под нос песенки. Вот как развивались события:

«В холодильнике в ящике для хранения жили разные овощи и фрукты. Они были друзьями и очень огорчались, когда кто - то исчезал. Но так как хозяйка кухни регулярно что-то готовила, исчезали они часто. Однажды в ящике поселилась семейка «огурцов – молодцов», которые не стали мириться с исчезновением друзей и отправились их спасать…».

На рисунке Егора огурцы спасают овощи Фото: личный архив

А какую историю придумаешь ты? Фантазируйте, рисуйте и загружайте на страницу конкурса заявку и рисунок. Важно успеть до 27 апреля. После стартует голосование, которое продлится до 5 мая. Подведем итоги с 6 по 10 мая и в период с 11 мая по 14 мая года наградим победителей. Это будут десять участников в двух номинациях.

В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.

В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.

Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».

Подробности на странице конкурса здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU