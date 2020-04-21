«Зоркий Глаз и Меткая Рука»: участница фотоконкурса «Дети, спорт и красота» увлекается стрельбой из лука

21 Апр 2020 2020-04-21T10:58:31+03:00

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На сайте «Комсомолки» завершилось голосование за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!». Но кто станет победителем, мы узнаем только к концу этой недели. Подводятся итоги голосования. А это означает, что снимаются все «накрутки», если таковые имелись и подсчитываются реальные голоса.

А пока расскажем, о чем мечтают будущие чемпионки.

Насте Титенковой 5 лет. Дома ее в шутку зовут «Зоркий Глаз и Меткая Рука». Родители уверены, что их дочь - будущая чемпионка по художественной гимнастике. И вот почему:

«В будничных тренировках требовательная к себе, целеустремленная, через боль и слезы к Цели, а на соревнованиях легкая, улыбчивая, но внутри уже с закаленным Спортом характером девчушка - даже дома, в игре, только первой, только «в Яблочко»!!!».

Даша занимается фигурным катанием Фото: личный архив

Даше Ершовой 9 лет. Занимается фигурным катанием. Имеет первый юношеский разряд и много медалей в своей спортивной копилке. Любит кататься на льду, занятия в зале, танцевать.

Саша Куцейко занимается художественной гимнастикой в краевой спортивной школе. Конечно же, как и любой спортивный ребенок, она мечтает о больших высотах, о золотых медалях. Но спорт ее привлекает не только наградами, но и возможностью заводить новые знакомства, ведь у гимнасток всегда много друзей.

Саша занимается художественной гимнастикой Фото: личный архив

«Фотография сделана на соревнованиях «Новая лига». Хоть Сашенька и не встала на пьедестал, зато получила колоссальный опыт, который поможет ей справиться в будущем с предметом в своем упражнении», - рассказали ее родители «Комсомольской правде» - Красноярск.

Напоминаем, что по итогам голосования пять участников войдут в число победителей по количеству набранных голосов, еще пять – это выбор партнеров и сотрудников редакции «Комсомольская правда».

24 апреля будут озвучены имена всех победителей. В период с 27 апреля по 12 мая 2020 года состоится торжественное награждение. Финалистам фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

Посмотреть на всех участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU