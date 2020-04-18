«Пусть вирус убирается»: 5-летний мальчик из Красноярска нарисовал, как овощи прогоняют коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T11:43:41+03:00

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Сейчас тема №1 в мире – это борьба с коронавирусом. Пока взрослые принимают различные меры для спасения людей и ищут действенный способ для избавления от этой напасти, дети тоже не теряют время зря. Они терпеливо сидят дома в самоизоляции и мечтают о том, чтобы злой вирус скорее покинул этот мир. И тогда снова можно будет сколько угодно гулять по улицам, играть с друзьями, ходить на уроки, заниматься спортом не в своей комнате, а под руководством тренера в спортзале.

Диме Марину из Красноярска всего 5 лет. До режима самоизоляции он посещал старшую группу «Ромашка» в детском саду «Детский сад № 31». Мальчик очень скучает по своим воспитателям и ребятам. Поэтому он сам придумал свое спасение от коронавируса. Нарисовал, а потом вместе с мамой отправил его на конкурс детских рисунков «Приключения овощей!», который медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с компанией «4 сезона» (ведущая российская марка замороженных продуктов питания).

Вот как Дима подписал свой рисунок:

«Я, как, наверное, каждый из нас, верю в сказки! А в эту сказку, которую мы придумали всей семьей, хочу поверить особенно. Ведь на улице теплая и солнечная весна, хочется гулять, но мы терпеливо сидим дома и ждем, когда случится чудо. На рисунке Сибирские овощи прогоняют прочь опасный коронавирус, который захватил весь Мир. Я назвал свой рисунок «Овощи против злого вируса». В них кладезь витаминов и, если мы будем их употреблять в пищу каждый день, наш иммунитет справится с любой заразой. Лично я сам частенько помогаю маме готовить салаты из свежих овощей. Призыв от овощей: «Пока лекарства в Мире нет – Ни в ВОЗ, ни в медицине… Поднимем вам иммунитет, Ведь в нас все витамины. Сотрем его с лица Земли, Пусть Вирус убирается! Сидите дома! Ну а мы Должны с ним дружно справиться».

Каролина нарисовала летающие овощи Фото: личный архив

Овощи – настоящие супергерои! Вот на рисунке Каролины Колпаковой они даже умеют летать!

Напоминаем, что рисунки на конкурс все еще принимаются. Принять в нем участие дети из Красноярска в возрасте до 12 лет. Придумайте свою историю, нарисуйте и загрузите на страницу конкурса «Приключения овощей!».

Важно успеть до 27 апреля. Ведь потом стартует голосование, которое продлится до 5 мая. Подведем итоги с 6 по 10 мая и в период с 11 мая по 14 мая года наградим победителей. Это будут десять участников в двух номинациях.

В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.

В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.

Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».

Подробности на странице конкурса здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU