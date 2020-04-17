5-летний участник конкурса «Спасибо за мир!» поделил свой рисунок на войну и мир

17 Апр 2020 2020-04-17T15:12:45+03:00

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Нет ничего страшнее, чем война. Жестокая! Она забирает жизни и калечит судьбы. 5-летний Миша Бледных из Красноярска сумел изобразить на своем рисунке контраст – войну и мир. Разрушенные дома, танки, темное небо, самолеты, сбрасывающие снаряды. И мимо летящий голубь… Его оберегает Георгиевская ленточка. Птица мира направляется туда, где ясное солнце на чистом небе, синяя река плещется между берегов, а деревья утопают в зеленой листве. И люди. Мальчик и девочка держатся за руки. Они не прячутся. Они живут без постоянных бомбежек и постоянного страха. Но помнят о том, какой ценой все это досталось.

В детских рисунках так много смысла! Свой рисунок Михаил назвал «Мирное небо». Сейчас это одна из конкурсных работ на сайте «Комсомолки».

Напоминаем, что в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи компания «Ростелеком» и Издательский дом «Комсомольская правда» в Красноярске проводят конкурс рисунков «Спасибо за мир!».

Приглашаем к участию в конкурсе детей в возрасте от 5 до 16 лет. Нарисуйте праздничный салют, ветеранов, марш Победы, подвиги солдат, жизнь под мирным небом - все, что касается Дня Победы и мира. Отправить рисунки на конкурс можно до 24 апреля.

Специальная номинация «Герои-связисты» - о подвигах связистов в Красной армии и на флоте, на передовой, в партизанских отрядах и в тылу врага. Часто их действия имели решающее значение для исхода боевых операций.

Имена победителей организаторы назовут в преддверии Дня Победы - 7 мая 2020 года, в День связи. Ими станут авторы 9 лучших работ, по мнению организаторов конкурса и Интернет-пользователей, которые смогут отдать свои голоса за понравившиеся работы с 28 апреля по 4 мая.

В период с 7 мая по 15 мая года состоится награждение победителей. В какой форме оно будет проходить (заочное или очное) будет понятно по эпидемиологической ситуации.

Подробности и условия конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU