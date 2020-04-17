2020-04-17T15:12:45+03:00
Конкурсы и тесты

5-летний участник конкурса «Спасибо за мир!» поделил свой рисунок на войну и мир

Дети знают, какой ценой досталось нам мирное небо над головой
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Рисунок МИхаила Бледных Фото: личный архивРисунок МИхаила Бледных Фото: личный архив
Изменить размер текста:

Нет ничего страшнее, чем война. Жестокая! Она забирает жизни и калечит судьбы. 5-летний Миша Бледных из Красноярска сумел изобразить на своем рисунке контраст – войну и мир. Разрушенные дома, танки, темное небо, самолеты, сбрасывающие снаряды. И мимо летящий голубь… Его оберегает Георгиевская ленточка. Птица мира направляется туда, где ясное солнце на чистом небе, синяя река плещется между берегов, а деревья утопают в зеленой листве. И люди. Мальчик и девочка держатся за руки. Они не прячутся. Они живут без постоянных бомбежек и постоянного страха. Но помнят о том, какой ценой все это досталось.

В детских рисунках так много смысла! Свой рисунок Михаил назвал «Мирное небо». Сейчас это одна из конкурсных работ на сайте «Комсомолки».

Напоминаем, что в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи компания «Ростелеком» и Издательский дом «Комсомольская правда» в Красноярске проводят конкурс рисунков «Спасибо за мир!».

Приглашаем к участию в конкурсе детей в возрасте от 5 до 16 лет. Нарисуйте праздничный салют, ветеранов, марш Победы, подвиги солдат, жизнь под мирным небом - все, что касается Дня Победы и мира. Отправить рисунки на конкурс можно до 24 апреля.

Специальная номинация «Герои-связисты» - о подвигах связистов в Красной армии и на флоте, на передовой, в партизанских отрядах и в тылу врага. Часто их действия имели решающее значение для исхода боевых операций.

Имена победителей организаторы назовут в преддверии Дня Победы - 7 мая 2020 года, в День связи. Ими станут авторы 9 лучших работ, по мнению организаторов конкурса и Интернет-пользователей, которые смогут отдать свои голоса за понравившиеся работы с 28 апреля по 4 мая.

В период с 7 мая по 15 мая года состоится награждение победителей. В какой форме оно будет проходить (заочное или очное) будет понятно по эпидемиологической ситуации.

Подробности и условия конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярском крае: игнорирующие санитарные требования предприятия могут закрыть
Коронавирус в Красноярске: отменены прививки от энцефалита
Красноярцев приглашают на #пасхавсибири
5-летний участник конкурса «Спасибо за мир!» поделил свой рисунок на войну и мир
Коронавирус в Красноярске: массовую выдачу школьных учебников устроили при самоизоляции
Красноярцам рассказали, мог ли заболевший коронавирусом генконструктор «Энергии» заразить космонавтов на МКС
Мишустин жестко отреагировал на заявление об убыточности льготных кредитов для банков
Коронавирус в России: режим полной самоизоляции продлили до конца мая в одном из регионов
Мобильное приложение 112 запустили в Красноярском крае
Tele2 предлагает красноярским клиентам больше пиццы
Мужчину убило жаткой в Красноярском крае
Илай Ахметов: «Малый и средний бизнес сейчас необходимо поддержать»
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Коронавирус в Красноярске: открыт центр диагностики COVID-19
В Красноярске из-за коронавируса продлен срок приема заявок на грантовый конкурс «Новая роль библиотек в образовании»
Дежурные сады Красноярска перешли на особый режим профилактики
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня