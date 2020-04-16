2020-04-16T05:15:54+03:00
Общество

В Красноярске выбрали лучшую концепцию развития Театральной площади

Подведены итоги конкурса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске выбрали лучшую концепцию развития Театральной площади. Фото: администрация городаВ Красноярске выбрали лучшую концепцию развития Театральной площади. Фото: администрация города
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В Красноярске подвели итоги конкурса на лучшую концепцию развития Театральной площади, который стартовал 4 февраля. Ко второму этапу были допущены 6 работ. За первое место авторы получат денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей (ООО «КПМ А-2», 467 баллов), за 2 место – 160 тысяч (ООО «ПСК «ПроекСтройСервис», 441 балл) и за третье – 90 тысяч рублей (ООО «Стимэкс-Дизайн», 401 балл)..

В связи с эпидемиологической обстановкой обсуждение и выбор победителей пришлось проводить дистанционно. Организатор конкурса – гендиректор «Исторического квартала» Кирилл Бучель, председатель жюри – главный архитектор Красноярского края Константин Шумов. Также в обсуждении приняли участие глава города Сергей Еремин, а в состав жюри вошли эксперты профессионального сообщества, архитекторы и представители органов власти.

Все конкурсанты в своих проектах указали, что нужны вместительные парковки и пешеходные переходы между площадью и набережной. Кто-то предложил разместить новый корпус Краеведческого музея на противоположной стороне от Коммунального моста. А кто-то – перенести фонтан «Реки Сибири» ниже, на террасы набережной.

Среди замечаний: не все конкурсные работы учитывали ограничения в зонах охраны объектов культурного наследия и расположение перспективной станции метро. Остается добавить, что реновация Театральной площади – один из проектов подготовки Красноярска к 400-летию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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