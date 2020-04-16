16 Апр 2020 2020-04-16T04:36:57+03:00

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На севере Красноярского края оленеводов проверят на коронавирус. Врачи Таймырской межрайонной больницы проведут выездной медицинский осмотр. Начиная с сегодняшнего дня, 16 апреля, бригада медиков направится в поселок Носок сельского поселения Караул.

Как рассказали в пресс-службе администрации Таймыра, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в районе в сельских поселениях отменены празднования Дня оленевода, но кочевники съедутся в поселки для того, чтобы закупить продовольственные товары и пройти медицинский осмотр.

В течение пяти дней посетить медицинских специалистов, таких как хирург, окулист, гинеколог, эндокринолог, педиатр смогут не только тундровики, но и жители поселка. Также они смогут посетить кабинет флюорографии и пройти УЗИ внутренних органов. Все необходимое оборудование медицинские работники везут с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU