Напился и изнасиловал сестру. Житель Хакасии задержан за совершение тяжкого преступления

15 Апр 2020 2020-04-15T14:26:07+03:00

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38- летний мужчина жил с семьей в одном из сел Таштыпского района Республики Хакасия. Ночью 12 апреля в доме оставались только он сам и его 27-летняя сестра, которая и не подозревала, что вскоре станет жертвой собственного брата. Мужчина в ту ночь был пьян и внезапно накинулся на родную сестру и потащил ее в постель. Женщина отбивалась, как могла, но физически более сильный старший брат избил ее и, угрожая убийством, изнасиловал. Жертва молчать не стала как это часто бывает при такого рода преступлениях, "вынесла сор из избы", обратилась в полицию. Мужчина задержан, арестован, ему предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU